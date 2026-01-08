Juntas militares africanas condenan captura de Maduro y piden restituir legalidad internacional

Las juntas militares que gobiernan Burkina Faso, Malí y Níger condenaron el jueves el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro y calificaron la acción como un "acto de agresión" contra el país sudamericano, con el que mantienen estrechos vínculos.

Fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa Cilia Flores el sábado pasado en una operación relámpago en Caracas y los trasladaron a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.

Maduro se declaró no culpable en una audiencia judicial el lunes y afirmó que había sido "secuestrado".

La Alianza de Estados del Sahel (AES), un bloque creado en 2023 por este trío de países de África occidental bajo gobierno militar, "condena enérgicamente" la captura, acto "que violó el derecho internacional", afirmó el grupo en un comunicado.

Los tres países, cuyos líderes llegaron al poder en una serie de golpes de Estado entre 2020 y 2023, mantienen relaciones tensas con algunos países occidentales, especialmente con Francia, la antigua potencia colonial, y han cultivado estrechos lazos con Rusia y con Venezuela.

Los países pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU que condene la intervención y que restablezca la "legalidad internacional" en Venezuela.

El comunicado fue firmado por el líder de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, actual presidente de la alianza, quien mantuvo un cálido encuentro con Maduro en Moscú el año pasado.