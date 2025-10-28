Junts dice al PSOE de que verán en el marcador lo que voten y avisa: "Queremos cobrar lo pactado y no nos quieren pagar"

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado que su partido ya no se sentará a negociar con el PSOE sobre medidas concretas, y que el sentido de su voto en el Congreso se dará a conocer en el momento que aparezca en el marcador de la Cámara Baja, después de que la ejecutiva de los de Carles Puigdemont decidiera este lunes romper sus relaciones con los socialistas.

"Lo que ahora vaya a hacer Junts se va a ver en la pantalla del marcador. Cada voto se va a ver en el momento. Se han acabado las negociaciones en Suiza o en el Congreso con el Gobierno", ha detallado la dirigente del partido nacionalista en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press.

Nogueras ha lamentado que después de que PSOE y Junts hayan mantenido un total de 19 reuniones en Suiza, encuentros semanales en el Congreso, y hayan dedicado "muchas horas" a cerrar acuerdos para "conseguir mejorar para Cataluña", estos finalmente "no se cumplen".

Reclaman, por tanto, "cobrar lo pactado" y que el PSOE "no quiere pagar".

La dirigente de Junts ha puesto como ejemplo que no se han publicado las balanzas fiscales --dónde van los impuestos que recauda el Estado--, tampoco se conoce la ejecución presupuestaria de 2024 ni se ha garantizado la presencia de Cataluña en organismos internaciones como la UNESCO o la OIT.

"La pregunta que nos hacemos es: ¿Qué gana Cataluña con los incumplimientos del PSOE? ¿Qué está ganando Cataluña con un poder absoluto del Partido Socialista, de todas las instituciones? (...)¿Los trenes van mejor en Cataluña?, ¿los sueldos están mejor?, ¿Cataluña está dejando de empobrecerse?, ¿hay mayor acceso a la vivienda?", ha proseguido en su explicación.

VOTARÁN 'NO' AL TECHO DE GASTO SI NO HAY CAMBIOS

Entre los reproches al Gobierno, Nogueras ha puesto énfasis en dotación económica para los enfermos de ELA, y ha adelantado que su partido votará a favor, después de que "los enfermos no hayan cobrado lo que hace un año tendrían que haber cobrado".

"El tema de la Ley ELA es un tema nuestro. Esto es un acuerdo con nosotros, por lo tanto, cada vez que nosotros nos cobremos aquello que nos deben, obviamente vamos a acogerlo y aceptarlo", ha detallado, afirmando que en esta ocasión se trata de una ley que "hace un año se aprobó" y que ya negociaron con el Ejecutivo.

En este sentido, se ha referido al "cinismo absoluto de algunos partidos y de algunos políticos" por este tipo de situaciones, y ha asegurado que "ante esto" Junts se va a "plantar".

Sobre si van a apoyar los Presupuestos Generales del Estado, Nogueras ha recordado que aún el Gobierno no les ha presentado el techo de gasto, y ha avisado de que si plantean recuperar el mismo del año pasado --que ya votaron en contra--, volverán a rechazarlos.

Si presenta lo mismo va a tener el mismo voto que ha tenido el año pasado y esto es de pura lógica", ha agregado, afirmando que debe haber un mayor reparto entre las instituciones como las comunidades autónomas. Sobre los presupuestos, ha indicado que "no se puede hablar de unos presupuestos nuevos si no has presentado la ejecución de los anteriores", que necesitan ver para ver qué porcentaje del dinero presupuestado para Cataluña finalmente se ha ejecutado. Menos reuniones y más cumplir Preguntada sobre si una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Junts, Carles Puigdemont, ayudaría a reconducir las negociaciones entre ambas partes, Nogueras lo ha descartado, asegurando que solo serviría para "blanquear los incumplimientos". "Y nosotros estamos absolutamente al lado opuesto de blanquear los incumplimientos del Partido Socialista. El PSOE, que cumpla, eso es lo que tiene que hacer. Menos reuniones y más cumplir con los ciudadanos de Cataluña", ha sentenciado la portavoz de los independentistas catalanes en el Congreso. En este punto, ha defendido que su formación no ha roto la relación con el PSOE, sino que han sido los socialistas quienes lo han hecho con sus incumplimientos. En cambio, cree que Junts "lo ha cumplido todo".