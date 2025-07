Junts lamenta la nueva propuesta de financiación: “Ni singular ni plural, no hay nuevo modelo”

BARCELONA, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El vicepresidente de Junts y diputado en el Parlament, Toni Castellà, ha considerado decepcionante la nueva propuesta de financiación que saldrá de la comisión bilateral Gobierno-Generalitat de este lunes: "Ni singular ni plural, no hay nuevo modelo de financiación". Así lo ha manifestado en una rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat, tras la reunión del Govern con los grupos parlamentarios para explicar el nuevo modelo de financiación para Catalunya pactado en la bilateral, en la que han participado PSC-Units, Junts, ERC y Comuns y no la CUP, PP, Vox y AC. "A la pregunta de los 22.000 millones de los impuestos de los catalanes que se van y no vuelven, el déficit fiscal, ¿cuántos recuperaremos con este acuerdo? De momento, cero. Ni un euro más", ha lamentado Castellà, por lo que considera que se ha llegado a un acuerdo en materia de gestión administrativa pero no de recaudación. En su opinión, lo que se ha pactado consiste en que la recaudación del IRPF la puedan gestionar funcionarios de la Generalitat y no los del resto del Estado, como pasaba hasta ahora: "Pero seguirá siendo el Estado el que decida de cuánto dinero dispone. Haremos el trabajo al Estado y Catalunya no tendrá ningún beneficio más", ha añadido. Además, ha apuntado que Catalunya tampoco quedará excluida de la Lofca con este acuerdo, por lo que "no hay singularidad". "Es un modelo que plantea que quien quiera puede recaudar el IRPF y tener más tesorería, pero no más suficiencia. No hay nada que se aproxime al concierto", ha reprochado. EN EL CONGRESO Al preguntársele qué votarán en caso que la propuesta llegue al Congreso, Castellà ha reiterado que Junts defiende lo que recoge el pacto de Bruselas, que es "la cesión del 100% de los impuestos" con un modelo que se aproxime al concierto vasco y de Navarra. "Cualquier cosa que se aproxime a esto estamos dispuestos a discutirlo. Cualquier cosa que sea perpetuar el actual déficit fiscal no contará con nuestro apoyo", ha zanjado.