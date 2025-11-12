Junts llama "cínico e hipócrita" a Sánchez por decir que cumple sus acuerdos y le pregunta cómo piensa gobernar ahora

MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha llamado este miércoles "cínico e hipócrita" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por asegurar que ha cumplido con los acuerdos de investidura suscritos con su partido, le ha reprochado que les culpe del bloqueo de la legislatura y le ha preguntado cómo piensa gobernar sin su apoyo, con una mayoría absoluta en contra.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Nogueras ha respondido así al jefe del Ejecutivo, quien horas antes apelaba a los de Carles Puigdemont al "espíritu del acuerdo" para dejarle claro que los catalanes "ni viven ni comen de los espíritus del acuerdo", sino de la "materialización" de los acuerdos. "Nos interesan los hechos", ha dicho.

La independentista catalana ha denunciado que Sánchez asegure que todas las leyes importantes que queda por sacar adelante, como la Ley de Familias, la Ley sobre el Acceso Universal al Sistema de Salud o la Ley de Menores en el Entorno Digital, ahora van a quedar bloqueadas por culpa del veto de Junts cuando su partido "no es el culpable" de que muchas de esas estén en el cajón desde hace años por los continuos aplazamientos en la presentación de enmiendas.

"Esto es lo que hacen exactamente con las leyes: dicen que son muy importantes y urgentes, pero las tienen cerradas en un cajón y sólo las sacan a pasear cuando quieren un titular. Entonces, ¿quién bloquea las leyes, ustedes o es culpa de Junts?", se ha preguntado. "¿Desistirá de hacernos chantaje cada día?", ha añadido.

