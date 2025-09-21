Junts pedirá el martes en el Congreso endurecer los permisos de paternidad a temporeros extranjeros

MADRID, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -

Junts defenderá el martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley con la que plantea endurecer los permisos de paternidad que se conceden a temporeros migrantes por posibles fraudes en su concesión. El partido de Míriam Nogueras registró esta propuesta en agosto y la iniciativa se debatirá en el mismo Pleno en el que se votará la toma en consideración de la ley que la formación independentista pactó en marzo con el PSOE para delegar a Cataluña competencias de inmigración.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, Junts argumenta que en los últimos años se ha detectado un "incremento significativo" en las solicitudes de prestación por paternidad presentadas por trabajadores migrantes, especialmente en sectores como la agricultura o la construcción. Algunas de estas solicitudes, dice Junts, han generado preocupación por posibles fraudes, dado que se han presentado casos en los que se ha solicitado el permiso en múltiples ocasiones en un corto periodo de tiempo, alegando el nacimiento de hijos en países de origen sin aportar documentación plenamente verificable.

Dijo que algunas tenían letra "ilegible".

El diputado de Junts Isidre Gavín dirigió una pregunta en la sesión de control al Gobierno sobre este asunto y, en concreto, para denunciar de viva voz que la administración en muchas ocasiones acepta documentos de estos temporeros que tienen una "letra ilegible". Gavín también señaló que hay temporeros que llegan a pedir varios permisos porque alegan que "en su país son polígamos". Cuando consiguen el permiso, dijo el representante de Junts, los temporeros trabajan "en negro" por otro lado.

En este contexto, Junts aboga por modificar el artículo 30.2 del Real Decreto de 2009 por el que se regulan las prestaciones por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural para introducir requisitos específicos. La formación quiere que esos requisitos específicos consistan en exigir a los solicitantes "certificados oficiales emitidos y validados por los consulados españoles" para garantizar que las prestaciones se conceden exclusivamente en los casos que cumplen con los principios de legalidad, veracidad y finalidad de la norma.

El Gobierno dijo que no contemplaba una reforma legal.

En la sesión de control donde Gavín expuso este suceso, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, replicó diciendo que no contemplaba emprender una reforma legal para endurecer la concesión de estos permisos porque tan sólo se han sancionado a 22 personas en Cataluña, una cifra que catalogó de "anecdótica". "Por tanto, plantear una modificación normativa general solo para trabajadores extranjeros sobre una base fáctica que es ciertamente anecdótica y que afecta por igual a trabajadores españoles y extranjeros no parece que sea lo adecuado", contestó.

Según explicó la ministra, se había sancionado a estas personas por simular una relación laboral para acceder a la prestación por nacimiento o bien incrementar las bases de cotización para percibir una prestación superior. Asimismo, Saiz recordó que en el caso de que el hijo o la hija haya nacido en el extranjero debe aportarse el certificado de nacimiento debidamente legalizado, y si surgen dudas acerca de la veracidad del documento la Seguridad Social solicita al organismo correspondiente la comprobación de la autenticidad del mismo. Si finalmente se considera que puede haber fraude, se remite el expediente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para estudiar el caso de forma individualizada. "Por tanto, la normativa actual incluye mecanismos suficientes para prevenir y sancionar los posibles supuestos de fraude que pudieran darse sin necesidad de introducir requisitos adicionales", zanjó.