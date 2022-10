Junts preguntará a sus bases: '¿Quieres que Junts siga formando parte del Govern de Cataluña?'

03/10/2022 La presidenta de Junts, Laura Borràs (2i); el exvicepresidente del Govern Jordi Puigneró (2i), y el secretario general de Junts, Jordi Turull (c); a su llegada a la reunión de la Ejecutiva, a 3 de octubre de 2022, en Barcelona, Catalunya (España). El exvicepresidente del Govern Jordi Puigneró ha revelado que Junts ha renunciado a su restitución en el último documento negociador con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y ha acusado a ERC no querer que estén en el Govern. Aunque ha asegurado que siempre defendió la presencia del partido en el Govern, ha considerado que los republicanos no les quieren y que "es insostenible mantener vigente los acuerdos de Madrid y los de Catalunya". POLITICA David Zorrakino - Europa Press