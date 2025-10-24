Junts se plantea consultar a la militancia si la dirección decide romper con el PSOE

BARCELONA, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

Junts se plantea hacer una consulta a la militancia si finalmente la dirección del partido decide en la reunión del próximo lunes romper las relaciones con el PSOE, según fuentes consultadas por Europa Press.

Así ha sido avanzado por 'La Vanguardia', a la espera de que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, reúna el lunes a la ejecutiva del partido en Perpignan (Francia) para hacer balance del acuerdo de Bruselas y abordar las "acciones a emprender" al respecto.

Las citadas fuentes han recordado que la militancia ya validó en una consulta el acuerdo de Bruselas, por lo que el partido considera que esta vez también deben ratificar la posibilidad de romper con los socialistas.