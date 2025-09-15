Jupol exige la dimisión de Sánchez, Marlaska y el delegado del Gobierno por el "desastre operativo" en La Vuelta

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha exigido este lunes la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, "tras el desastre operativo y los gravísimos altercados en la etapa final de la Vuelta Ciclista a España" por las protestas a favor de Palestina.

En un comunicado, Jupol ha reiterado las críticas del fin de semana dirigidas contra Sánchez por "alentar y blanquear las protestas", así como por "el desastre operativo que puso en riesgo a ciclistas, ciudadanos y policías" o, en el caso del delegado del Gobierno, por calificar de pacíficos unos incidentes que dejaron 22 agentes heridos.

Jupol ha lamentado que no hubiera trabajo preventivo de "embolsamiento y expulsión" de individuos violentos, lo que ha atribuido a "órdenes políticos".

"El operativo de seguridad fue un auténtico desastre, no por la profesionalidad de los agentes desplegados, sino porque estuvo marcado desde el inicio por la voluntad de no incomodar a determinados grupos y por el blanqueamiento institucional de las protestas", ha expuesto.

En declaraciones a la prensa antes de un desayuno informativo organizado por Europa Press, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha defendido el dispositivo de la última etapa de La Vuelta por ser "absolutamente suficiente" ante las protestas pro Palestina, ya que se asimiló al de la Conferencia de la OTAN celebrada también en la capital en el año 2022.

Marlaska ha deseado un "rápido restablecimiento" de los 22 agentes heridos este domingo y ha felicitado a la Policía Nacional "por el trabajo desarrollado" en "una situación absolutamente compleja".

Según él, actuó en "términos de proporcionalidad" garantizando la seguridad de ciclistas y ciudadanos y, a la vez, la protesta contra Israel por la guerra en Gaza que llevó a cabo "una sociedad comprometida con la paz en el mundo".