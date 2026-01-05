Jura nueva Asamblea Nacional de Venezuela dos días después de la captura de Maduro por EEUU

CARACAS (AP) — La nueva Asamblea Nacional de Venezuela, de abrumadora mayoría oficialista, prestó el lunes juramento para un periodo de cinco años apenas dos días después de que el presidente Nicolás Maduro fuera depuesto y capturado durante una sorpresiva operación militar ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Tras meses de creciente presión en su contra por parte de Washington, Maduro fue sacado del país junto a su esposa, Cilia Flores, en la madrugada del sábado, durante una operación nocturna que fue anunciada horas después por Trump en redes sociales.

El partido gobernante venezolano mantiene el control del legislativo unicameral hasta 2031 como resultado de los comicios de 2025. Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y cercano colaborador de Maduro, fue ratificado como presidente de la Asamblea Nacional.

“Estas son horas en las que los llamamos a todas y a todos a la unidad nacional, al respeto de lo nuestro, al respeto de la vida venezolana, de la identidad venezolana, de la venezolanidad que otorgó la libertad a este continente americano”, expresó Rodríguez en su discurso inaugural.

“Mi función principal en los días por venir en función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente”, aseveró.

En el acto de jura estuvo presente el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario depuesto, quien junto a su esposa comparecieron el lunes ante un tribunal en Nueva York para escuchar los cargos de los que se les acusa.

En el caso del depuesto gobernante, está acusado entre otras cosas de conspiración para el narcoterrorismo y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Durante la ceremonia se podía ver un único curul vacío con el nombre de Flores, elegida legisladora en los comicios de 2025.

En esos comicios el oficialista Gran Polo Patriótico se hizo con 256 de los 285 escaños y con un amplio apoyo en porcentaje de votos. Estuvieron signados por la poca concurrencia de electores y por el llamado de la oposición a abstenerse tras la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Otros partidos y distintas alianzas, varias de ellas integradas por disidentes de la oposición, se adjudicaron los restantes 29 curules.

El hijo de Maduro denuncia persecución de EEUU

Maduro Guerra, quien está acusado junto a su padre y Flores de tres cargos por supuesto tráfico de drogas, denunció que su familia está siendo perseguida y rechazó las imputaciones en su contra.

“Hoy me toca hablar. No es fácil hacerlo en estas horas y en esta circunstancia. Mi papá, el presidente Nicolás Maduro Moros, y mi segunda madre, la diputada Cilia Flores de Maduro, han sido secuestrados”, dijo Nicolasito, como es conocido el único hijo de Maduro en su discurso de postulación de la terna oficialista como miembros de la directiva de la Asamblea.

Maduro Guerra, también músico y economista lanzado a la política de la mano de su padre, obtuvo en 2021 un escaño en la legislatura.

“Aprovecho esta tribuna para denunciar que mi nombre ha sido puesto, al igual que el del presidente y la primera combatiente, en la misma acusación por la que fueron secuestrados”, acotó.

“No somos comprables, no somos mercancía política. Mi familia está hecha de hombres y mujeres, de valores íntegros, amorosos, bolivarianos y chavistas. Y nosotros estamos aquí para defender a Venezuela en las circunstancias que sea”, añadió el legislador.

El poder del oficialismo en la legislatura

Antes de las legislativas de 2025, el oficialismo ya controlaba más de 90% de los escaños.

Semanas antes de la elección, líderes de la oposición hicieron un llamado a sus seguidores de no acudir a las urnas, mientras el gobierno desplegó una nueva arremetida que se tradujo en el arresto de casi un centenar de personas.

Los comicios fueron convocados en enero del 2025, después de la controvertida elección presidencial del año anterior en la que el organismo electoral, un cuerpo colegiado de mayoría oficialista, proclamó ganador a Maduro.

La oposición —que presentó pruebas creíbles de la victoria de su candidato Edmundo González por una ventaja de 2 a 1 frente a Maduro— y varios gobiernos de la región, así como Estados Unidos y Europa, desconocieron el anuncio oficial de la reelección del entonces presidente por seis años más.

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, había llamado a boicotear los comicios argumentando que no procedía participar hasta que se reconociera el resultado que daba como ganador a González. Esa postura, avalada por numerosos dirigentes opositores, concedió una amplia ventaja a los candidatos de la alianza oficialista.

La elección presidencial era, para algunos, una oportunidad de forjar un cambio de rumbo político en el país —dominado por el socialismo desde el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) —que enfrenta una severa crisis económica y social de vieja data.