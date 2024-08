Jurado declara culpable a hombre de enviar a su hijo de 17 años a robar y matar al rapero PnB Rock

COMPTON, California, EE.UU. (AP) — Un jurado del condado de Los Ángeles declaró culpable el miércoles a un hombre de enviar a su hijo de 17 años a matar al rapero PnB Rock.

Después de deliberar durante casi cuatro horas, los miembros del jurado declararon culpable a Freddie Trone, de 42 años, de un cargo de homicidio, dos cargos de robo y un cargo de asociación delictuosa para cometer robo.

Ambas partes en el juicio de dos semanas coincidieron en que el adolescente entró en Roscoe’s Chicken and Waffles en el sur de Los Ángeles en septiembre de 2022 y le disparó a la estrella del hip hop de Filadelfia mientras le robaba sus joyas cuando él comía con la madre de su hija de 4 años.

La fiscalía dijo que actuaba bajo las órdenes de su padre, mientras que la defensa argumentó que Trone sólo participó después del hecho.

El joven, que ahora tiene 19 años, fue acusado de homicidio y está bajo custodia del sistema juvenil. Un juez ha determinado que actualmente no es competente para ser juzgado.

The Associated Press no suele nombrar a los menores acusados de delitos.

Otro hombre, Tremont Jones, fue declarado culpable el miércoles de dos cargos de robo y un cargo de asociación delictuosa. Jones no fue acusado de asesinato.

David Haas, abogado de Jones, dijo que planea apelar.

El rapero PnB Rock de Filadelfia cuyo nombre de pila era Rakim Allen, fue famoso por su éxito de 2016 “Selfish” y por sus colaboraciones especiales en canciones de otros artistas como “Everyday We Lit” de YFN Lucci y “Cross Me” de Ed Sheeran con Chance the Rapper. Tenía 30 años.

La defensa hizo el raro y arriesgado movimiento de poner a Trone en el estrado, donde negó con vehemencia cualquier participación en el asesinato.

“Nunca tuve nada que ver con eso”, testificó Trone el lunes. “Yo no estuve allí. No le dije a nadie que hiciera nada. No le entregué a nadie ningún arma”.

Trone reconoció en el estrado que los crímenes fueron “atroces” y que su hijo era “peligroso”.

El fiscal de distrito adjunto Timothy Richardson señaló durante su alegato final: ”¿Pero usted envía a su hijo de 17 años con conocimiento de los problemas que posee para hacer esto?”

Richardson enfatizó a los miembros del jurado que una persona que no disparó puede ser culpable de un delito grave de homicidio cuando es un “participante importante” que actuó con “indiferencia imprudente hacia la vida humana”.

Un video mostraba a Trone en el estacionamiento del restaurante unos 30 minutos antes del asesinato. Trone testificó que tenía razones para estar allí por su salón de belleza cercano.

Richardson mostró una imagen de vigilancia de Jones chocando el puño con Allen, cuyo brazo tenía valiosas piezas de joyería. Los fiscales dijeron que Jones luego le avisó a Trone sobre la presencia del rapero y sus joyas.

AP