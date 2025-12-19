Jurado declara culpable a jueza de Wisconsin por ayudar a inmigrante a evadir agentes federales

MILWAUKEE, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Un jurado declaró el jueves culpable de obstrucción a una jueza de Wisconsin que fue acusada de ayudar a un inmigrante de origen mexicano a eludir a las autoridades federales, marcando una victoria para el presidente Donald Trump en su ofensiva contra la inmigración en todo el país.

Los fiscales federales acusaron a la jueza de circuito del condado de Milwaukee Hannah Dugan de obstrucción, un delito grave, y de ocultar a un individuo para evitar su arresto, un delito menor, en abril. El jurado la absolvió del cargo de ocultamiento, pero aún podría ser sentenciada a hasta cinco años de prisión por el cargo de obstrucción.

El jurado emitió los veredictos después de deliberar durante seis horas.

Dugan y sus abogados abandonaron la sala del tribunal, se dirigieron a una sala de conferencias adyacente y cerraron la puerta sin hablar con los periodistas.

Según documentos judiciales que incluyen una declaración jurada del FBI y una acusación de un jurado investigador federal, las autoridades de inmigración viajaron al tribunal del condado de Milwaukee el 18 de abril después de enterarse de que Eduardo Flores Ruiz, de 31 años, había reingresado al país ilegalmente y tenía programado comparecer ante Dugan en una audiencia por un proceso estatal de agresión.

Dugan se enteró de que los agentes estaban en el pasillo afuera de su sala de audiencias esperando a Flores Ruiz. Salió de la sala para confrontarlos, y les dijo falsamente que su orden administrativa para Flores Ruiz no era una base suficiente para arrestarlo, y los envió a la oficina del juez presidente.

Aunque los agentes se habían ido, ella atendió el caso de Flores Ruiz fuera de registro, le dijo a su abogado que podría asistir a su próxima audiencia vía Zoom y condujo a Flores Ruiz y al abogado por una puerta privada del jurado. Los agentes vieron a Flores Ruiz en el pasillo, lo siguieron afuera y lo arrestaron después de una persecución a pie. El Departamento de Seguridad Nacional anunció en noviembre que había sido deportado.

El caso avivó las tensiones sobre la ofensiva de Trump contra la inmigración. El gobierno federal calificó a Dugan como una jueza activista y los demócratas argumentaron que el gobierno estaba tratando de usar a Dugan para dar un ejemplo y frenar la oposición judicial a la operación.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.