Juran el cargo otros tres ministros del Gobierno de transición de Nepal tras las protestas

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los nuevos ministros del Interior, Finanzas y Energía del Gobierno de transición de Nepal han jurado el cargo este lunes en una ceremonia que ha tenido lugar en la oficina del presidente de Nepal, Ram Chandra Poudel, y con la que este busca poner fin a la grave crisis política abierta a raíz de unas protestas y disturbios que se han saldado con más de 70 muertos.

Así, el Ministerio del Interior ha quedado en manos de Om Prakash Aryal, que también se encargará de Justicia y Asuntos Parlamentarios, mientras que Rameshwar Prasar Khanal será el ministro de Finanzas. A ellos se suma Kulman Ghising, que encabezará la cartera de Energía, Recursos Hídricos e Irrigación, pero también de Transporte y Desarrollo Urbano.

Todos ellos pasan ahora a formar parte del Gabinete de la expresidenta del Supremo y nueva primera ministra nepalí, Sushila Karki, que fue elegida el viernes como sustituta de Sharma Oli, que dimitió la semana pasada en el marco de los disturbios.

La propia Karki --que asumió formalmente el cargo el domingo-- ha indicado que los fallecidos durante las protestas son "mártires" y ha prometido entregar un millón de rupias nepalíes (unos 6000 euros) a los familiares de las víctimas.

Nepal ha sido escenario de manifestaciones desde el pasado lunes, cuando miles de jóvenes se echaron a las calles para protestar por la corrupción, la mala gestión del Gobierno y la prohibición del acceso a las principales redes sociales.

