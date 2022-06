"Jurassic World 3" domina las taquillas de Norteamérica

“Jurassic World: Dominion” fue la película más taquillera en las salas de cine de Norteamérica este fin de semana con 143,4 millones de dólares, según estimados difundidos el domingo.

Si se incluye lo recaudado en la taquilla internacional, “Jurassic World: Dominion”, de Universal Pictures, acumula un total de 389 millones de dólares.

La cifra es otra prueba de que la industria del cine se está recuperando este verano, con ejemplos como “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, “Top Gun: Maverick” y ahora “Jurassic World 3”.

Este fin de semana es apenas el tercero en la era de la pandemia del COVID-19 en que la taquilla en Estados Unidos supera los 200 millones de dólares, según la firma de análisis Comscore.

La recaudación de “Top Gun: Maverick” disminuyó apenas 44% en su tercer fin de semana de exhibición, y se ubicó en segundo sitio, con 50 millones de dólares, con lo que su total en Norteamérica asciende a 393,3 millones de dólares.

Las reseñas de “Jurassic World 3” fueron críticas, pero la gente parece estar disfrutando de la película, que se estrenó en 4.676 salas de cine en Estados Unidos y Canadá y tuvo un costo de producción de 185 millones de dólares.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas en esos dos países serán dadas a conocer el lunes.

1. “Jurassic World: Dominion”, 143,4 millones de dólares.

2. “Top Gun: Maverick”, 50 millones.

3. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, 4,9 millones.

4. “The Bob’s Burgers Movie”, 2,3 millones.

5. “The Bad Guys”, 2,3 millones.

6. “Downton Abbey: A New Era”, 1,7 millones.

7. “Everything Everywhere All At Once”, 1,3 millones.

8. “Firestarter”, 820.000.

9. “Sonic the Hedgehog 2”, 710.000.

10. “Ante Sundaraniki”, 620.000.

___

Lindsey Bahr está en Twitter como:

www.twitter.com/ldbahr