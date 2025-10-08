Justicia argentina condena por tentativa de homicidio a atacantes de líder opositora Cristina Fernández

BUENOS AIRES, 8 oct (Reuters) - Un tribunal argentino condenó el miércoles a prisión a los dos atacantes que intentaron asesinar a la líder peronista Cristina Fernández de Kirchner en 2022, cuando era vicepresidenta de la nación.

El ataque contra una de las políticas más destacadas de las últimas dos décadas -actualmente en prisión domiciliaria por un caso de corrupción- conmocionó al país sudamericano y provocó la condena de líderes de todo el mundo.

El tribunal encontró culpable del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego a Fernando Sabag Montiel, un ciudadano brasileño residente en Argentina, y lo condenó a 10 años de prisión.

Montiel había gatillado una pistola cargada a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta, que no se disparó, y luego confesó que pretendía matarla. El ataque, registrado por las cámaras de televisión, ocurrió en medio de una multitud frente a su domicilio en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires.

Los jueces también condenaron a Brenda Uliarte, exnovia de Montiel, a la pena de ocho años de prisión como partícipe necesaria del mismo delito. El juicio oral se llevaba adelante desde el 26 de junio de 2024.

Fernández, quien fue presidenta entre 2007 y 2015 y vicepresidenta de 2019 a 2023, sigue siendo una líder fundamental de la oposición argentina y una figura divisiva en el país. (Reporte de Lucila Sigal)