Justicia argentina dice que recuperó cuadro robado por los nazis

BUENOS AIRES, 3 sep (Reuters) - La justicia argentina dijo el miércoles que tiene en su poder una pintura robada por los nazis a un galerista holandés hace décadas, tras días de intriga sobre el paradero del cuadro.

La pintura "Retrato de una dama", del maestro italiano Giuseppe Ghislandi, del siglo XVII, había aparecido en una foto en la página web de un agente inmobiliario de la ciudad balnearia de Mar del Plata, que pertenecía a la hija del exjerarca nazi Friedrich Kadgien.

Los funcionarios habían realizado varios allanamientos en esa casa y la de otros familiares, sin encontrar el cuadro.

Patricia Kadgien, hija del alto oficial nazi que se mudó a América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, y su marido están bajo prisión domiciliaria hasta el jueves por orden de la justicia, que consideró que la pareja estaba entorpeciendo la investigación.

La fiscalía de Mar del Plata anunció que presentará la pintura en la tarde del miércoles en una conferencia de prensa.

El jueves está prevista una audiencia donde se formalizará la imputación, que sería "encubrimiento de robo en contexto de genocidio". (Reporte de Lucila Sigal; Editado por Walter Bianchi)