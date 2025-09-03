Justicia argentina dice recupera pintura robada por los nazis

(Actualiza con antecedentes)

BUENOS AIRES, 3 sep (Reuters) - La Justicia argentina dijo el miércoles que tiene en su poder una pintura robada por los nazis hace décadas, luego de una búsqueda frenética que incluyó una serie de allanamientos tras ser vista en una foto de un agente inmobiliario.

Una fuente de la fiscalía de Mar del Plata, la ciudad balnearia donde apareció el cuadro, dijo que el miércoles más tarde dará detalles de la entrega de la pintura, que figuraba en una base de datos de obras de arte robadas por los nazis.

La pintura "Retrato de una dama", del maestro italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), había aparecido en la foto de una casa en venta en la página web de un agente inmobiliario de Mar del Plata, que pertenecía a la hija del exjerarca nazi Friedrich Kadgien, quien murió en 1979, según había reportado el diario holandés AD.

Los funcionarios realizaron varios allanamientos en esa casa y la de otros familiares, sin encontrar el cuadro, un retrato de Contessa Colleoni que había sido robado por Kadgien al galerista judío holandés Jacques Goudstikker.

Patricia Kadgien, hija del alto oficial nazi que se mudó a América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, y su marido Juan Carlos Cortegoso están bajo prisión domiciliaria por 72 horas desde el lunes por orden de la Justicia, que consideró que la pareja estaba entorpeciendo la investigación.

El jueves está prevista una audiencia donde se formalizará la imputación de la pareja, que sería por "encubrimiento de robo en contexto de genocidio".

En los allanamientos, los investigadores encontraron otros dos cuadros que presumiblemente datan del 1800, además de documentación vinculada con grabados y dibujos de época.

(Reporte de Lucila Sigal; Editado por Walter Bianchi y Jorge Otaola)