Justicia argentina ordena nuevos allanamientos en AFA por presunto lavado de dinero

BUENOS AIRES (AP) — La justicia argentina ordenó el martes nuevos allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en el predio de entrenamientos de selecciones nacionales “Lionel Messi” en Buenos Aires en el marco de la pesquisa que investiga a la entidad por supuestas maniobras de lavado de dinero.

Es la segunda vez este mes que agentes de la policía federal ingresan a las oficinas de AFA, una en capital y otra en la localidad bonaerense de Ezeiza, en medio de una ofensiva judicial inédita contra su presidente Claudio Tapia y el tesorero, Pablo Toviggino, quienes enfrentan varias investigaciones paralelas sobre su patrimonio y el manejo financiero de la entidad.

Los allanamientos de este martes se dan en el marco de una investigación contra la empresa de servicios financieros Sur Finanzas –auspiciante de varios clubes y con vínculos comerciales con AFA-- por supuestas maniobras de lavado de dinero por un total de 818.000 millones de pesos, unos 560 millones de dólares.

“En el ámbito doméstico, se recurre a la simulación de préstamos y la cesión de derechos económicos futuros, apoyándose en vehículos fiduciarios y personas físicas que presentan perfiles de insolvencia y carecen de la capacidad económica necesaria para justificar tales movimientos”, según la denuncia de la fiscal Cecilia Incardona, a cargo de esta pesquisa.

Incardona decidió ampliar la investigación al exterior luego que el último fin de semana el diario LA NACION reveló la existencia de una cuenta en los Estados Unidos a nombre de la firma TourProdEnter LLC que habría desviado al menos 42 millones de dólares hacia sociedades “fantasma” en Florida. AFA contrató a esta empresa en 2021 para la administración de sus ingresos en el exterior por amistosos de la selección Argentina campeón del mundo, derechos de televisión y auspiciantes, entre otros.

Para la fiscal, “existen motivos suficientes para sospechar que dicho instrumento podría estar funcionando como el vehículo formal para el egreso de fondos que, en lugar de ser capitalizados institucionalmente por la AFA, son derivados al entramado offshore de TourProdEnter LLC para su posterior estratificación”.

Además de los allanamientos, Incardona solicitó “con carácter urgente” a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) el envío de exhortos a Estados Unidos para que se requiera a los bancos Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JPMorgan, Chase Bank información sobre la totalidad de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas de inversión y cajas de seguridad vinculadas a las firmas TourProdEnter.

La posición de AFA

Si bien Tapia no está imputado en la causa por supuestas maniobras de lavado de dinero, AFA emitió un comunicado la víspera en la que denunció “una campaña de difamación” contra su máximo directivo.

La entidad reconoció que mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, “mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior”. Agregó que “esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”.

AFA no se pronunció sobre los allanamientos de este martes.

Otras causas

El viernes pasado, otro fiscal imputó a Tapia, el tesorero Toviggino y a otros dos dirigentes de AFA por incumplimiento en el pago de aportes sociales por la suma de 19.000 millones de pesos (12,8 millones de dólares) en 2024 y 2025.

En el marco de esta causa, el juez en lo penal económico Diego Amarante ordenó el martes el levantamiento secreto, fiscal y bursátil de la AFA, de Tapia y el resto de los implicados.

En tanto que en otra pesquisa, se investiga a Toviggino por lavado. El foco está puesto sobre propiedades y autos de lujo que están a nombre de supuestos testaferros sin capacidad económica declarada para adquirirlos.

La corresponsal en Buenos Aires, Débora Rey, contribuyó con este reporte.