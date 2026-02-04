Justicia argentina solicita extradición de Maduro, Cabello y otros funcionarios venezolanos
BUENOS AIRES, 4 feb (Reuters) - Un juez federal de Argentina ordenó el miércoles la captura internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro -detenido por Estados Unidos-, su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y otros catorce funcionarios para ser extraditados por crímenes de lesa humanidad.
La medida busca obtener una declaración indagatoria por violaciones a los derechos humanos cometidas de forma generalizada en su territorio contra la población civil desde al menos 2014, se informó en la página web del Ministerio Público Fiscal.
El juez Sebastián Ramos se remitió a la orden del tribunal superior y notificó a Interpol de la captura internacional con fines de extradición hacia Argentina.
(Reporte de Nicolás Misculin y Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)