Justicia argentina solicita extradición de Maduro, Cabello y otros funcionarios venezolanos

BUENOS AIRES, 4 feb (Reuters) - Un ⁠juez federal ⁠de Argentina ordenó el miércoles la captura ⁠internacional ‌del presidente de ​Venezuela, Nicolás Maduro -detenido ​por Estados Unidos-, su ministro ‌de Interior ‌y Justicia, ​Diosdado Cabello, y otros catorce funcionarios para ser extraditados por crímenes de lesa humanidad.

La medida busca obtener una declaración ⁠indagatoria por violaciones a los derechos ​humanos cometidas de forma generalizada en su territorio contra la población civil desde al menos 2014, se ⁠informó en la página web ​del Ministerio Público Fiscal.

El juez Sebastián Ramos se remitió ‍a la orden del tribunal superior y notificó a Interpol de la captura internacional ​con fines de extradición hacia Argentina.

(Reporte de Nicolás Misculin y Walter ‍Bianchi; Editado por Jorge Otaola)