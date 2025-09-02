Justicia boliviana condena a un año de cárcel a sacerdotes españoles por encubrir abusos de menores

LA PAZ, Bolivia (AP) — Un tribunal de Bolivia condenó el martes a un año de prisión a dos sacerdotes españoles ancianos por encubrimiento de abusos sexuales contra más de 85 menores cometidos hace décadas por el cura Alfonso Pedrajas en un escándalo que sacudió a la Iglesia católica en el país andino.

El juez en la región central de Cochabamba, Samuel Vargas, impuso la pena a los padres jesuitas Marcos Recolons, de 81 años, y Ramón Alaix, de 83 años, quienes escucharon el fallo en forma virtual. Los sacerdotes también tienen que cumplir con una reparación por daños civiles a las víctimas.

Este juicio tiene relación con la revelación en abril de 2023 de un diario personal en el que el sacerdote español Pedrajas reconocía los abusos contra los menores entre 1972 y 2000. Pedrajas murió en 2009.

Aunque el caso contra Pedrajas quedó extinto por su deceso, el Ministerio Público y la Procuraduría —que representan al Estado boliviano— siguieron investigando nuevas denuncias contra otros clérigos que afloraron tras crearse una comisión especial luego de la revelación del diario del religioso español.

“Fueron hallados culpables en un juicio histórico”, reaccionó vía telefónica a The Associated Press Pedro Lima, vocero de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de los abusos clericales.

Lima, un ex seminarista jesuita boliviano, que estuvo presente en el juicio con otras víctimas, aseguró que los acusados por “su avanzada edad obtuvieron la pena mínima” y que es posible que ni siquiera vayan a la cárcel, pero estaba conforme.

“Pedrajas hizo daño a muchos niños y menores en Juan XXIII”, dijo Lima en referencia a un colegio en un barrio de Cochabamba.

Según la acusación formal, ambos sacerdotes conocieron las denuncias contra Pedrajas y no informaron a la justicia.

El abogado defensor Marcelo Salinas dijo que apelará la condena. “No han probado nada, absolutamente nada los acusadores”, señaló.

El juicio inició en enero de 2023 pero había avanzado lentamente con varias suspensiones por el estado de salud de los acusados.

Tras conocerse el escándalo en 2023, la Iglesia católica pidió perdón y aseguró que apoyará la investigación que se derive del caso Pedrajas, y ha creado comisiones especiales para atender a la víctimas.

El año pasado, la Fiscalía boliviana llamó a las víctimas a denunciar los abusos cometidos por otros sacerdotes, y hasta julio de 2024 se habían abierto más de diez procesos, entre ellos un supuesto caso de abuso de Luis Roma, otro cura español, que falleció en 2019. En ese caso salió a luz otro diario con fotografías de niñas y menores, en su mayoría indígenas, entre 1994 y 2005.