Justicia brasileña confirma que senador le habló de la reunión con bolsonaro para conspirar en las elecciones

Lisboa/sao paulo, 3 feb (reuters) - el juez del tribunal supremo de brasil alexandre de moraes confirmó el viernes que el senador marcos do val le contó sobre una reunión de conspiración electoral a la que supuestamente asistió con el expresidente jair bolsonaro y el exlegislador daniel silveira el año pasado.

Do Val reveló el jueves que Silveira, un estrecho aliado de Bolsonaro, trató de persuadirlo para que se uniera a una conspiración para anular la derrota electoral del líder de extrema derecha, pidiéndole que intentara que Moraes hiciera comentarios comprometedores en una conversación grabada que podría conducir a la detención del juez.

Bolsonaro había hecho ataques infundados a la integridad del sistema de voto electrónico de Brasil, que Moraes -también jefe de la máxima autoridad electoral del país (TSE)- defendió en decisiones que el expresidente achacó a su derrota.

Moraes dijo durante un acto celebrado en Lisboa que Do Val se le acercó para hablar de la reunión. El magistrado dijo que entonces pidió al senador que declarase formalizando las acusaciones, pero Do Val se negó a hacerlo.

"Le pregunté al senador si podía reafirmarlo y ponerlo por escrito, porque entonces yo tomaría inmediatamente su testimonio", dijo Moraes.

"Pero me dijo que era un asunto de inteligencia y que lamentablemente no podía confirmarlo. Así que le di las gracias y me despedí, porque en mi opinión lo que no es oficial no existe".

Do Val dijo a la prensa el jueves que Bolsonaro, derrotado por estrecho margen por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una votación en octubre, "se sentó en silencio" mientras Silveira exponía el complot contra Moraes en la reunión.

Silveira fue detenido el jueves por la policía en virtud de una orden emitida por Moraes, que le acusó de desobedecer resoluciones judiciales. Bolsonaro abandonó Brasil rumbo a Florida 48 horas antes de la toma de posesión de Lula, sin reconocer en ningún momento su derrota.

Bolsonaro está siendo investigado por Moraes en el Tribunal Supremo por su presunto papel en inflamar los disturbios de sus partidarios, que asaltaron edificios gubernamentales el 8 de enero buscando provocar un golpe militar. (Reportajes de Catarina Demony en Lisboa, Gabriel Araujo y Eduardo Simoes en Sao Paulo; Editado en español por Juana Casas)

Reuters