Justicia británica absuelve a autores de la protesta naranja en Stonehenge

Tres militantes de la organización ecologista Just Stop Oil, implicados en una acción que consistió en rociar con pintura el sitio prehistórico de Stonehenge en 2024, fueron absueltos el viernes por la justicia británica.

Rajan Naidu, de 74 años, Niamh Lynch, de 23, y Luke Watson, de 36, habían sido acusados de "destruir o dañar" un monumento protegido y de causar "alteración del orden público".

El 19 de junio de 2024, los dos primeros lanzaron una nube de polvo naranja con aerosoles sobre las enormes piedras dispuestas en círculo en este célebre sitio del suroeste de Inglaterra. El tercer activista había comprado el material utilizado en la operación y transportado a sus dos compañeros.

La acción tuvo lugar en vísperas de la celebración del solsticio de verano, que tradicionalmente reúne a miles de personas en Stonehenge, uno de los sitios megalíticos prehistóricos más importantes del mundo, inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

El acto fue reivindicado poco después por la organización Just Stop Oil, que exige el fin de la explotación de los combustibles fósiles antes de 2030.

Los tres acusados se declararon no culpables, alegando su derecho a la libertad de expresión y de manifestación, precisando haber utilizado una pintura a base de almidón de maíz para no causar daños permanentes al sitio.

Durante el juicio se reveló que la limpieza de las piedras fue rápida y costó 620 libras (unos US$817).

Juzgados ante el tribunal penal de Salisbury, la jurisdicción correspondiente a Stonehenge, fueron absueltos por un jurado tras seis horas de deliberación.

Tras varios años de operaciones cuidadosamente orquestadas y difundidas en las redes sociales, así como numerosos juicios contra sus militantes, la organización anunció en marzo poner fin a sus acciones de impacto.

Just Stop Oil había protagonizado anteriormente acciones llamativas, como el ataque con sopa a Los Girasoles de Vincent van Gogh en la National Gallery de Londres, y la interrupción de eventos deportivos muy mediáticos como el Gran Premio de Fórmula 1 de Silverstone o el torneo de tenis de Wimbledon.

