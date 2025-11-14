Justicia británica declara responsable a BHP por desastre en mina de Brasil

La justicia británica dictaminó el viernes que el gigante minero australiano BHP es responsable de uno de los peores desastres medioambientales de Brasil, ocurrido en 2015, lo que abre el camino a miles de millones de dólares en indemnizaciones.

El tribunal considera que BHP es estrictamente responsable como contaminador por los daños causados por el colapso ese año de la represa de desechos de la mina de hierro de Fundão, cerca de Mariana, en el estado de Minas Gerais, que mató a 19 personas y arrojó millones de lodo tóxico.

La cuestión de los daños y perjuicios para los 620.000 demandantes registrados deberá ahora ser objeto de un segundo juicio, previsto a partir de octubre de 2026.

