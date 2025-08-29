Justicia británica levanta prohibición de alojar a migrantes en un hotel

Un tribunal de apelación británico revocó el viernes en Londres una decisión de otra instancia judicial que había bloqueado temporalmente el uso de un hotel para alojar a solicitantes de asilo, lo que supone una victoria para el gobierno laborista.

Los magistrados dictaminaron que el juzgado de primera instancia "cometió varios errores" en su decisión, que obligaba a más de 130 solicitantes de asilo a abandonar antes del 12 de septiembre un hotel en Epping, al noreste de Londres, frente al cual se han llevado a cabo varias manifestaciones antiinmigración.

Esta nueva decisión, que es temporal, representa una victoria para el gobierno británico, que aloja a unos 32.000 solicitantes de asilo en hoteles.

El caso será sometido a una audiencia completa en el Tribunal de Apelación de Londres en octubre.

Las manifestaciones frente al hotel comenzaron después de que un solicitante de asilo fuera acusado de intentar besar a una adolescente de 14 años en Epping.

El acusado, un etíope de 38 años que había llegado unos días antes tras cruzar el Canal de la Mancha en una pequeña embarcación, niega los hechos.

Otras ciudades del país también registraron concentraciones para protestar contra la acogida de solicitantes de asilo.

El 11 de agosto, el consejo local de Epping presentó un recurso judicial para impedir que se alojara a solicitantes de asilo en el hotel de su municipio.

La justicia le dio la razón la semana pasada, pero el Ministerio del Interior y el hotel apelaron esa decisión.

Para el tribunal de apelación, el juez de primera instancia "ignoró la consecuencia evidente" de que el cierre del hotel requería "identificar" otras estructuras de acogida para los solicitantes de asilo.

Una decisión así podría haber "incitado" a otros consejos locales a pedir el cierre de hoteles que alojan a solicitantes de asilo, señaló también el tribunal.

Más de 111.000 personas solicitaron asilo en Reino Unido en los últimos 12 meses, una cifra récord. Las autoridades tienen la obligación de proporcionar alojamiento a quienes no disponen de uno.

El gobierno laborista de Keir Starmer ha prometido dejar de utilizar este tipo de alojamiento, considerado demasiado costoso, para 2029.

