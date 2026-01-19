Justicia británica niega a minera BHP derecho a apelar la sentencia por desastre en Brasil

La justicia británica rechazó el lunes al gigante minero australiano BHP el derecho a apelar la sentencia que lo responsabiliza de la ruptura de una represa en Brasil en 2015, allanando el camino a indemnizaciones de miles de millones de libras.

"La apelación prácticamente no tiene ninguna posibilidad de éxito", estima el Alto Tribunal de Londres en su decisión.

Un portavoz de BHP anunció en un comunicado su intención de recurrir esta denegación.

El Tribunal Superior de Londres (High Court) consideró en noviembre de 2025 que BHP es estrictamente responsable como contaminador por los daños causados por el colapso de la represa de desechos de la mina de hierro de Fundão, cerca de Mariana, en el estado de Minas Gerais.

El 5 de noviembre de 2015 el colapso de esa represa se cobró la vida de 19 personas, arrasó varias localidades y liberó 40 millones de metros cúbicos de residuos mineros tóxicos, que viajaron a lo largo de 650 kilómetros por el río Doce hasta el océano Atlántico.

La High Court consideró en noviembre que "BHP actuó con negligencia, imprudencia y/o falta de competencia" en su seguimiento del estado de la represa.

El tribunal añadió en aquella ocasión que "el riesgo de colapso de la represa era previsible".

La cuestión de los daños y perjuicios para los más de 600.000 demandantes registrados deberá ahora ser objeto de un segundo juicio, previsto a partir de octubre de 2026.

BHP tenía dos sedes en el momento de los hechos, una de ellas en Londres, lo que explica este juicio en la capital británica, que se llevó a cabo entre octubre de 2024 y marzo de 2025.

Los demandantes recurrieron a la justicia británica, al no estar satisfechos de los procesos en Brasil, reclamando hace dos años 36.000 millones de libras (más de US$ 47.000 millones).

"La decisión constituye un avance importante en la búsqueda de justicia para más de 620.000 demandantes brasileños afectados por la peor catástrofe ambiental de la historia del país·, estimó, el lunes en un comunicado, el bufete Pogust Goodhead, que representa a los demandantes.

Entre los 600.000 afectados se encuentran 31 municipios brasileños, empresas y varias comunidades indígenas, en una tragedia que dejó a más de 600 personas sin hogar, mató a miles de animales y devastó zonas de selva tropical protegida.

Desde el inicio del juicio BHP —copropietaria junto a la minera brasileña Vale de la empresa Samarco, titular de la represa— rechazó ser "contaminador directo".