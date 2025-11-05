Justicia de Bolivia anula sentencia contra expresidenta Añez y ordena su liberación

El máximo tribunal de justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de dar un "golpe de Estado" en 2019, informó este miércoles el presidente de la corte, que dispuso su liberación.

Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de cárcel, acusada de haber asumido de forma ilegal la presidencia en 2019, cuando gobernaba Evo Morales. Aún se mantiene recluida en un penal de La Paz.

"Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía (...) de 10 años", reveló a la prensa local el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y agregó que ordenó su libertad "en el día".

Añez debe ser sometida a un "juicio de responsabilidades" de privilegio, previa autorización del Congreso y no por la vía penal común, explicó.

"Se ha visto que" hubo "vulneraciones al ordenamiento legal vigente, como así también a los derechos de los cuales ella goza", puntualizó.

Áñez, de 58 años, no se pronunció desde sus redes sociales, aunque el martes desde la red X señaló: "Nunca voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando me necesitó".

Dijo que sus actos en 2019 los hizo con "la conciencia y el corazón firme, sabiendo que las decisiones difíciles tienen un precio".

La expresidenta guarda detención desde 2021.

La decisión del Tribunal de Justicia aún debe ser comunicada a un juez de La Paz para que tramite su liberación.

La política de derecha asumió la presidencia en 2019, en medio de una fuerte convulsión social, impulsada por la oposición que acusó a Morales de haber hecho fraude para continuar en el poder hasta 2025.

Tras el ascenso de Añez, los seguidores del líder indígena salieron a protestar y se enfrentaron con fuerzas combinadas del ejército y la policía.

Según la Defensoría del Pueblo, la represión de las protestas de esos días dejó 36 personas fallecidas, la mayoría después de la asunción de Añez.

Juicios contra Añez

El oficialismo de izquierda impulsó otro juicio contra Añez por la violencia ejercida por policías y militares para aplacar protestas de seguidores de Morales durante los primeros días de su gobierno.

Los hechos más graves se reportaron en el poblado de Sacaba, en el departamento de Cochabamba (centro), y en el vecindario de Senkata, en la ciudad de El Alto (oeste).

La justicia rechazó este otro proceso, con el argumento de que le correspondía un juicio especial, pues los hechos ocurrieron cuando ocupaba el máximo cargo del país.

David Inca, integrante de una organización de víctimas, anunció también este miércoles que presentarán una acusación ante el nuevo Congreso para iniciar un juicio político contra Añez.

Sin embargo, expresó sus dudas sobre el nuevo Parlamento que iniciará funciones en los próximos días, ya que estará dominado por tres partidos de derecha y centroderecha: el Partido Demócrata Cristiano, liderado por el presidente electo Rodrigo Paz; Libre, del exmandatario Jorge Quiroga; y Unidad, del millonario Samuel Doria Medina.

El senador Branko Marinkovic, de la agrupación Libre y exministro de Áñez, saludó la decisión judicial. "Recibimos con esperanza la libertad de la expresidenta Áñez, su liberación simboliza el fin de una etapa de abuso", señaló.

