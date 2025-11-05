Justicia de Bolivia anula sentencia de 10 años de prisión de expresidenta Jeanine Añez
El máximo tribunal de justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso denominado "golpe de Estado" contra el exmandatario Evo Morales, informó este miércoles el...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El máximo tribunal de justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso denominado "golpe de Estado" contra el exmandatario Evo Morales, informó este miércoles el presidente de la corte, que dispuso su liberación.
Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de cárcel, acusada de haber asumido de forma ilegal la presidencia en 2019. Aún cumple la medida en un penal de La Paz.
"Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía (...) de 10 años", reveló a la prensa local el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y agregó que se dispuso su libertad "en el día".
jac/mel
LA NACION
Más leídas
- 1
Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre de 2025
- 2
Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
- 3
La ruta del Mercosur será operada por viejos conocidos de la obra pública a cambio de $3500 de peaje cada 100 kilómetros
- 4
Champions League: Mac Allister, un crack para derribar al inexpugnable Courtois, en un Liverpool que se despertó