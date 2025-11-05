Justicia de Bolivia anula sentencia de 10 años de prisión de expresidenta Jeanine Añez

El máximo tribunal de justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso denominado "golpe de Estado" contra el exmandatario Evo Morales, informó este miércoles el presidente de la corte, que dispuso su liberación.

Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de cárcel, acusada de haber asumido de forma ilegal la presidencia en 2019. Aún cumple la medida en un penal de La Paz.

"Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía (...) de 10 años", reveló a la prensa local el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y agregó que se dispuso su libertad "en el día".

