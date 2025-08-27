Justicia de Bolivia ordena excarcelar a opositor Camacho, queda bajo arresto domiciliario: abogado

(Agrega detalles y citas)

27 ago (Reuters) - Un juez de Bolivia ordenó el miércoles excarcelar al líder opositor Luis Fernando Camacho, que se encontraba detenido sin juicio desde 2022, y dictó su prisión domiciliaria, informó a medios su abogado defensor, Martín Camacho.

Camacho está acusado de "terrorismo" por su participación en la crisis política de Bolivia de 2019, cuando el expresidente por el partido de izquierda MAS Evo Morales renunció a su cargo en medio de acusaciones de fraude electoral. También enfrentó cargos relacionados con una huelga que él mismo lideró en 2022.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de Bolivia ordenó la revisión de la detención de Camacho, señalando que la prisión preventiva en Bolivia no puede exceder los seis meses.

"La autoridad jurisdiccional ha dispuesto el cese de la detención preventiva que pesaba en contra del gobernador Luis Fernando Camacho y la ha modificado por medidas cautelares", indicó su abogado.

Camacho encabezó algunas de las manifestaciones que exigían la salida de Morales del poder en 2019. Se postuló a la presidencia en 2020 en las primeras elecciones celebradas tras la salida de Morales, pero quedó en tercer lugar. En 2021 fue elegido gobernador de Santa Cruz, la región más rica de Bolivia y bastión de la oposición al MAS. (Reporte de Brendan O'Boyle; Escrito por Eliana Raszewski; Editado por Jorge Otaola)