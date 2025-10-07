Justicia de Costa Rica aprueba extraditar a EE.UU. a exministro de Seguridad

Un tribunal de Costa Rica aprobó este martes la extradición del exministro de Seguridad y exjuez Celso Gamboa, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos, informó el Poder Judicial.

Gamboa, de 49 años, fue detenido en junio, un mes después de que Costa Rica aprobara una reforma constitucional que permite la extradición de sus ciudadanos señalados de narcotráfico y terrorismo.

El exministro de Seguridad Pública (2014) y juez (2016-2018) fue detenido el 23 de junio en virtud de una orden de arresto emitida por una corte de Texas.

Gamboa fue acusado formalmente por narcotráfico por el Departamento de Justicia estadounidense el 11 de julio y fue sancionado por el Departamento del Tesoro el 18 de agosto.

Según la fiscalía estadounidense, Gamboa ayudó "a otros narcotraficantes internacionales a fabricar, distribuir y transportar cantidades importantes de cocaína, gran parte de la cual fue traficada a través de Costa Rica hacia Estados Unidos".

Además, el acusado enfrenta cargos en Costa Rica por presunto uso de documento falso.

El 23 de junio las autoridades costarricenses también arrestaron a Edwin Danny López Vega, un socio de Gamboa acusado también por una corte de Texas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Gamboa y López, junto a otros dos costarricenses acusados de trasiego de drogas.

Debido al narcotráfico, Costa Rica, antes el país más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

bur-fj/jjr/dga