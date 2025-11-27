Justicia de Perú condena a más de 11 años a expresidente Castillo por rebelión

(Agrega detalles y contexto)

*

Expresidente Castillo intentó disolver el Congreso en 2022

*

Castillo había dicho en juicio que es un "perseguido político"

Por Marco Aquino

LIMA, 27 nov (Reuters) - La justicia peruana condenó el jueves a 11 años y medio de prisión al expresidente izquierdista Pedro Castillo en un juicio por rebelión y conspiración, por haber intentado sin éxito disolver el Congreso y asumir amplios poderes a fines de 2022.

La condena a Castillo se conoce un día después de que el también exmandatario Martín Vizcarra fue enviado a prisión por aceptar sobornos cuando era gobernador, sumándose a otros exjefes de Estado que están tras las rejas en el país.

Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva, fue destituido por su intento de cerrar el Legislativo, lo que provocó protestas violentas principalmente de regiones pobres contra el Gobierno que lo sustituyó, dejando decenas de muertos.

En el último alegato de defensa en el juicio, Castillo, de 56 años, rechazó la semana pasada la acusación de rebelión y dijo que cuando anunció el cierre del Congreso -medida que no fue apoyada por las fuerzas de seguridad y otros poderes del Estado- solo leyó "un documento sin ninguna consecuencia".

La fiscalía había solicitado 34 años de prisión para Castillo.

El exmandatario, un profesor rural e hijo de campesinos, había asumido la presidencia en julio del 2021 tras unas apretadas elecciones y meses después fue involucrado en denuncias de corrupción de familiares y funcionarios cercanos.

Tras la salida de Castillo asumió al poder su vicepresidenta Dina Boluarte, quien fue destituida a inicios de octubre de este año acusada en el Congreso de "incapacidad moral" para gobernar. En su reemplazo fue designado José Jerí, quien deberá completar el actual mandato gubernamental hasta julio del 2026.

El juicio al expresidente Castillo y a media decena de sus colaboradores comenzó en marzo, entre ellos su exprimera ministra Betssy Chávez, que se encuentra desde inicios de noviembre asilada en la embajada de México en Lima.

El gobierno de Jerí decidió romper relaciones diplomáticas con México, que también ha acogido a la esposa e hijos del expresidente Castillo.

Chávez fue condenada también a 11 años y medio de prisión, al igual que el ministro de Interior de entonces, Willy Huerta.

Al cercano asesor del expresidente, Anibal Torres, el tribunal le impuso seis años y ocho meses de prisión.

"Los acusados hicieron un acuerdo para atentar contra el orden constitucional y se organizaron para materializar el contenido del mensaje" de Castillo, dijo parte de la sentencia.

Castillo cumplirá condena en la misma prisión a la que han sido enviados otros mandatarios en las últimas dos décadas, entre ellos, Alejandro Toledo, condenado a 20 años por corrupción; Ollanta Humala, a 15 años por lavado de activos y Martín Vizcarra, a 14 años por recibir sobornos.

Es la misma que acogió al expresidente Alberto Fujimori, quien recuperó su libertad a fines del 2023 tras 16 años en prisión, gracias a un polémico indulto humanitario, y falleció meses después.

Perú, que vive en constante incertidumbre política debido a las protestas sociales y el descrédito de sus líderes, ha tenido hasta seis presidentes desde 2018 debido a destituciones o renuncias por escándalos de corrupción.

(Reporte de Marco Aquino. Editado en español por Javier López de Lérida)