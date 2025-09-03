Justicia de Perú ordena excarcelación de expresidente Vizcarra mientras espera sentencia

(Agrega detalles y contexto)

LIMA, 3 sep (Reuters) - Una sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Perú ordenó el miércoles la "inmediata" excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, mientras espera una sentencia en un juicio por presuntamente aceptar sobornos mientras era gobernador hace más de una década.

Vizcarra había sido condenado a mediados de agosto a una prisión preventiva de cinco meses, a la espera de un fallo en un proceso judicial en el que la fiscalía pide 15 años de prisión.

El exmandatario está acusado de recibir sobornos de empresas constructoras por un equivalente a US$640.000 a cambio de obras públicas en la región de Moquegua durante su gestión como gobernador entre 2011 y 2014.

Vizcarra, que ha negado los cargos y afirma que es víctima de una persecución política, llegó al poder en 2018 tras la renuncia de su predecesor. Fue destituido por el Congreso dos años después, en medio de investigaciones en su contra.

Actualmente otros tres expresidentes están bajo las rejas por casos de corrupción: Alejandro Toledo con dos condenas, la mayor por 20 años, y Ollanta Humala con una sentencia de 15 años. En tanto, el exmandatario Pedro Castillo cumple una prisión preventiva mientras espera un juicio por presunta rebelión.

Perú, que vive en constante incertidumbre política, ha tenido hasta seis presidentes desde 2018, debido a sus destituciones o renuncias en medio de escándalos de corrupción. (Reporte de Marco Aquino)