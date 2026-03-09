Justicia dominicana condena a 15 años de prisión a tres venezolanos por trata de personas

La justicia dominicana dictó este lunes 15 años de prisión contra tres venezolanos acusados de integrar una red de trata de personas desmantelada en 2024, informó la fiscalía en un comunicado.

La organización criminal cayó en un allanamiento de las autoridades a una instalación en la que fueron rescatadas tres mujeres de nacionalidad colombiana.

Las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales y a vender drogas a sus clientes, según el Ministerio Público.

"Se trata de un delito que constituye una grave violación a los derechos humanos y una amenaza para la seguridad nacional", declaró Yoanna Bejarán, procuradora de la fiscalía, citada en el texto.

Según el expediente, esta red se dedicaba a ofrecer oportunidades de empleo a mujeres que, al llegar al país, eran obligadas a pagar con servicios sexuales deudas de miles de dólares.

Los servicios sexuales eran ofrecidos mediante un catálogo digital distribuido por el servicio de mensajería de WhatsApp.

La fiscalía ordenó también una compensación de 500.000 pesos dominicanos (más de US$8.000) para las víctimas.

La trata de personas es un delito común en República Dominicana, sobre todo en las zonas de mucho turismo.

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre trata de personas identificó a 136 víctimas en República Dominicana en 2024. Del total, 123 fueron explotadas sexualmente, incluidas 12 niñas.