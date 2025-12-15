Justicia dominicana ordena prisión preventiva contra exmiembros del seguro social por caso de corrupción

La justicia dominicana ordenó este domingo prisión preventiva contra siete de los 10 implicados en el "peor caso de corrupción de la historia" del país, confirmó a la AFP uno de los abogados demandantes, Miguel Surun Hernández.

El caso involucra a exmiembros del seguro social, incluido su exdirector, Santiago Hazim, uno de los cobijados con la medida.

Las autoridades dominicanas imputaron a 10 personas acusadas de participar en una trama de corrupción en el seguro social ocurrida bajo la dirección de Hazim entre 2020 y 2025. El fraude, que ha generado conmoción en el país, se valora en más de US$236 millones y afectó a unos 7 millones de personas, según la fiscalía.

"Está es una decisión histórica (...) El juez ha reconocido (los hechos) e incluso los ha calificado como crueles, muy graves, los ha entendido como una traición, los ha llamado como una locura colectiva", declaró el fiscal Wilson Camacho.

Cientos de personas se concentraron frente al Palacio de Justicia para esperar durante horas que el juez Rigoberto Sena decidiera si ordenar arresto domiciliario o prisión preventiva, como solicitó la fiscalía tras alegar la "complejidad" del caso.

Un cordón policial se extendió a lo largo de la infraestructura para impedir el paso de dominicanos que exigían justicia con consignas como "el pueblo unido, jamás será vencido".

Los fiscales, que investigan a miembros del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a empresas privadas, encontraron irregularidades en los servicios prestados en el seguro para generar márgenes de ingresos a los implicados.

Tres de los imputados admitieron que pagaron sobornos a miembros del seguro social y directamente a Hazim.

"Esto es más grave de lo que uno piensa, porque lo que ha ocurrido aquí ha sido un genocidio", comentó a la AFP Angelo Vázquez, presidente de la organización nacionalista Antigua Orden Dominicana, presente en la protesta.

El caso salpicó al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ya que recibió apoyo de Hazim tanto en las presidenciales de 2020 y de 2024. El mandatario destituyó a Hazim en agosto, después de que se hicieran públicas denuncias sobre el déficit financiero en el seguro estatal.

"Cuando el presidente caiga preso, ese va a ser (el caso de corrupción) más grave ¿Cómo el presidente me va a decir a mí que él no sabe que su amigo estaba robando?", dijo a la AFP Juan Ferreira, taxista de 61 años.