Justicia española cita a declarar al fundador de Gotham City en la investigación sobre Grifols

MADRID, 9 oct (Reuters) -

La Audiencia Nacional de España citó el jueves a declarar al fundador de la empresa estadounidense de venta en corto Gotham City Research, Daniel Yu, por las acusaciones de que su empresa difundió información engañosa sobre la farmacéutica Grifols para influir en la cotización de sus acciones.

En enero de 2024, Gotham City, que ya había vendido en corto acciones de Grifols

, publicó un informe en el que acusaba a la empresa de exagerar sus beneficios y subestimar su deuda. Grifols negó las acusaciones, pero perdió alrededor de un tercio de su valor de mercado tras el informe.

La venta en corto consiste en tomar prestada una acción para venderla con la esperanza de que baje de precio, y luego volver a comprarla al precio más bajo para embolsarse la diferencia.

El juez de instrucción José Luis Calama también ha citado al gerente de General Industrial Partners (GIP), Cyrus de Weck, según informó el tribunal en un comunicado.

General Industrial Partners es una sociedad formada por Gotham City Research y Portsea Asset Management, fundada por De Weck.

Tanto Yu como De Weck han sido citados como investigados en relación con posibles delitos relacionados con el mercado, dijo el tribunal.

Reuters ha enviado correos electrónicos a Gotham City y General Industrial Partners en busca de comentarios, y un mensaje a De Weck en LinkedIn. No se han encontrado datos de contacto de Yu.

Gotham City en mayo, en otro caso sobre su investigación sobre Grifols, que seguía confiando en la integridad de su trabajo y que lo defendía.

La comparecencia de Yu está prevista para el 26 de febrero y, en caso necesario, podría prolongarse hasta el 27 de febrero. De Weck testificará el 5 de marzo, con la opción de continuar al día siguiente. (Información de Emma Pinedo, información adicional de Jesús Aguado, edición de Mark Potter, edición en español de Jorge Ollero Castela)