Justicia española decide prisión provisional para exministro próximo a Pedro Sánchez por caso de corrupción

Un juez español acordó este jueves el ingreso en prisión provisional de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antiguo colaborador cercano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien está siendo investigado por un presunto caso de corrupción.

Su exasistente, Koldo García, implicado también en este complejo caso que indaga sobre las ventas irregulares de mascarillas a administraciones durante la pandemia de Covid-19, deberá ingresar igualmente en prisión provisional para evitar riesgo de fuga, según precisó el magistrado en un comunicado.

"Además de existir indicios más que bastantes de la eventual comisión de graves hechos delictivos, el posible riesgo de que dichos acusados pudieran sustraerse a la acción de la justicia resulta, en este momento, extremo", explica la nota refiriéndose a Ábalos, quien fue relevado de su puesto como ministro en 2021 pero es todavía diputado, y García.

A comienzos de mes, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ya había solicitado que ambos, así como el empresario Víctor de Aldama, fueran enviados a juicio por la comisión de los posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

En su escrito de acusación, hecho público el 19 de noviembre, la Fiscalía solicitó 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García. Para Víctor de Aldama pidió siete años.

El Ministerio Público denunció en su escrito el "ánimo de enriquecimiento" de los tres investigados, que había concluido un "convenio criminal", en el que "cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario".

Los tres, añade la Fiscalía, aprovecharon la posición ocupada por Ábalos dentro del gobierno español para "favorecer (...) la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama".

Esta compleja investigación, con múltiples vertientes, también salpicó indirectamente al exnúmero tres del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán, quien sucedió en este puesto clave a Ábalos, y quien también está siendo investigado por corrupción.

Tras cinco meses en prisión provisional, Cerdán salió la semana pasada en libertad condicional.

Pedro Sánchez se ha disculpado en varias ocasiones por estos casos ante los españoles, aunque asegura que los desconocía por completo y que el PSOE nunca ha tenido una financiación ilegal.

Hace justo una semana, Sánchez tuvo que encajar otro duro golpe con la condena al fiscal general del Estado, nombrado por su gobierno en 2022, por revelación del secreto judicial al considerarse probado que difundió información confidencial sobre el novio de una figura de la oposición de derecha.

br-mdm/rs/an