Justicia española descarta un proceso separado por malversación contra la esposa de Pedro Sánchez

La justicia española anunció el jueves que descarta la apertura de un juicio separado por presunta malversación de caudales públicos contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, en un complejo caso que debilita a Pedro Sánchez.

El juez Juan Carlos Peinado había solicitado recientemente enviar a Gómez ante un jurado popular en dos ocasiones, una por un presunto delito de malversación de fondos y la segunda por otra serie de supuestos delitos, incluyendo los de tráfico de influencias y corrupción.

En su decisión hecha pública el jueves, en la que responde a un recurso interpuesto por la defensa de la esposa de Sánchez, la Audiencia Provincial de Madrid estima que la decisión del juez Peinado de convertir la investigación por malversación en una pieza separada del resto es "prematura e inmotivada desde el punto de vista fáctico, normativo y procedimental".

Con esta medida queda descartada por ahora la perspectiva de que Gómez afronte dos procesos distintos.

Este amplio caso con diferentes giros enfrenta desde hace meses a la Fiscalía y al juez encargado de la investigación, mientras que la izquierda y el socialista Sánchez critican una campaña de difamación orquestada por la extrema derecha y la oposición de derecha.

Desde abril de 2024, Begoña Gómez —quien siempre ha negado cualquier irregularidad— está bajo investigación por corrupción y tráfico de influencias.

El magistrado investiga si Gómez, que dirigió hasta el inicio del curso 2024 un máster de gestión, se benefició de la posición de su marido para obtener financiación.

Durante su investigación, el juez Peinado había ampliado la lista a otros delitos, entre ellos la presunta malversación de fondos públicos.

El magistrado sospecha que la asistente de Gómez, contratada para apoyarla en sus actividades como esposa del presidente del gobierno, la ayudó también en sus actividades profesionales externas.

Además de su esposa, varias personas del entorno de Sánchez están en la mira de la justicia, comenzando por su hermano, quien será juzgado próximamente por tráfico de influencias.

