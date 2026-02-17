Justicia española reconoce responsabilidad de los servicios VPN en la piratería

La liga española de fútbol anunció este martes que había obtenido en los tribunales el reconocimiento de la responsabilidad de los servicios de VPN en la difusión ilegal de partidos por internet y exige a éstos el bloqueo al acceso a las direcciones IP identificadas como potenciales emisoras.

LaLiga y el gigante Telefónica afirmaron en un comunicado haber sido informadas "de varios autos del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba", que les conceden "las medidas cautelares solicitadas contra NordVPN y ProtonVPN, reconociendo la responsabilidad de estos intermediarios tecnológicos en el proceso de piratería de partidos de LaLiga.

Las dos empresas deben adoptar así "las medidas oportunas" para hacer "inaccesibles" las direcciones IP identificadas como responsables de haber difundido ilegalmente encuentros del campeonato español.

Las órdenes citadas en el comunicado reconocen igualmente a los proveedores de servicios VPN como "intermediarios tecnológicos, que están dentro de aplicación del Reglamento Europeo de Servicios Digitales" y, por tanto, obligados a impedir la comisión de infracciones a través de sus infraestructuras.

VPN (Virtual Private Network o red privada virtual) es una tecnologia que ofrece mayor anonimato al usuario de internet y le permite saltarse los bloqueos geográficos que se aplican, por ejemplo, en la difusión de contenidos deportivos.

En mayo de 2025, la justicia francesa había ordenado por primera vez a unos VPN bloquear sitios ilegales de difusión de deportes, una decisión considerada como "un punto de inflexión" en la lucha contra la piratería por Canal+ y la LFP (Liga de Fútbol Profesional).