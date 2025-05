Justicia europea se pronuncia sobre los mensajes entre la jefa de la Comisión Europea y Pfizer

El Tribunal General de la UE tiene previsto pronunciarse este miércoles sobre si la Comisión Europea actuó correctamente al denegar el acceso a mensajes de texto intercambiados durante la pandemia del covid entre su presidenta, Ursula von der Leyen, y el director general de Pfizer.

Estos mensajes de texto entre Von der Leyen y el ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, cuyo contenido es aún desconocido, fueron intercambiados en momentos en que el laboratorio fue elegido como el mayor proveedor de vacunas anticovid para la Unión Europea.

Los contratos negociados por la Comisión en nombre de los 27 países del bloque ascendieron a miles de millones de euros.

Como resultado, Von der Leyen fue objeto de varias denuncias, incluida una en Bélgica por "destrucción de documentos públicos" y "corrupción", que posteriormente fue declarada inadmisible en enero por el Tribunal de Apelación de Lieja.

En abril de 2021 la periodista Matina Stevis reveló la existencia de los mensajes en el diario The New York Times, y posteriormente pidió formalmente el acceso al contenido de los mensajes, apoyada en una normativa europea de 2001.

La Comisión, sin embargo, se negó a divulgar el contenido de los intercambios, y alegó que los mensajes de texto no pueden ser considerados documentos públicos, y además ya no estaban disponibles, por no ser considerados documentos oficiales.

- Normas de transparencia -

Por ello, la periodista y el diario estadounidense decidieron en 2023 recurrir a la justicia europea y este miércoles el TGUE se pronunciará.

El caso generó una agria controversia en la que inclusive la entonces Defensora del Pueblo Europeo, la irlandesa Emily O'Reilly, pidió públicamente a la Comisión en enero de 2022 que se esfuerce en recuperar los mensajes.

Para O'Reilly, los mensajes "entran en el marco de la legislación europea sobre el acceso del público a los documentos" y "'el público puede tener acceso a ellos si conciernen al trabajo de la institución", dijo entonces, para añadir que se trataba de un caso "problemático".

En su opinión, se trató de "mala administración", argumentando que los mensajes deberían haber estado sujetos a las normas de transparencia pública de la UE para los documentos oficiales.

En esa polémica, Bondine Kloostra, abogada del The New York Times, había acusado a la Comisión de haber "violado los principios de buena administración y comunicación" al descuidar la importancia de estos mensajes de texto.

En tanto, el abogado de la Comisión, Paolo Stancanelli, había argumentado que los mensajes de texto intercambiados no formaban parte de una negociación sobre las condiciones para la compra de vacunas.

Durante la pandemia, la UE compró o reservó la mayoría de las dosis de vacunas al dúo estadounidense-alemán Pfizer/BioNTech, a pesar de que otros cinco fabricantes tenían sus vacunas aprobadas por el regulador europeo.

