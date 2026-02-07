Justicia francesa abre investigación relacionada con Epstein contra el exministro de Cultura

PARÍS, 7 feb (Reuters) - La Fiscalía Nacional Financiera francesa anunció el sábado que abrió una investigación sobre el exministro de Cultura Jack Lang y su hija Caroline Lang por sospecha de "blanqueo agravado por fraude fiscal", una medida relacionada con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El anuncio aumenta la presión sobre Lang para que dimita como presidente del Instituto del Mundo Árabe en París, ya que los archivos publicados la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran que Epstein y Lang mantuvieron una correspondencia intermitente entre 2012 y la muerte del financiero en 2019, que se suicidó en prisión.

Medios de comunicación franceses, entre ellos Le Monde, Le Figaro y Mediapart, informaron que la investigación preliminar se abrió después de que los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaran años de correspondencia y vínculos financieros entre Lang y Epstein, incluidos los offshore.

La oficina confirmó la investigación, pero no proporcionó más detalles.

Jack Lang, que niega haber cometido ningún delito, ha sido citado por el ministerio de Asuntos Exteriores, autoridad supervisora del Instituto del Mundo Árabe, una institución cultural y de investigación que promueve el conocimiento del mundo árabe.

"Jack Lang fue ministro de Estado, tomará su decisión con buena conciencia", declaró su abogado, Laurent Merlet, a BFM TV, en respuesta a las peticiones para que Lang abandone la institución.

El nombre de Lang aparece más de 600 veces en los archivos de Epstein, según una revisión de los documentos realizada por Reuters. El lunes, la hija de Lang, Caroline, dimitió como directora del Sindicato Independiente de Productores de Francia después de que salieran a la luz sus propios vínculos con Epstein.

"Jack Lang considera que la presentación de los hechos es muy injusta, pero es un luchador y proporcionará tanto a su autoridad supervisora como a los tribunales todas las explicaciones necesarias para demostrar que no está involucrado en ninguna mala práctica o delito penal que se le pueda atribuir", declaró su abogado.

"No ha habido ningún movimiento de fondos... Pero creo que es normal que la justicia quiera verificarlo", añadió, y expresó su esperanza de que el fiscal actúe con rapidez.

La filtración del expediente ha intensificado el escrutinio de las conexiones globales de Epstein con figuras públicas, entre ellas el británico Andrew Mountbatten-Windsor, hermano menor del rey Carlos, y Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos. (Reportaje de Camille Raynaud, Tangi Salaun y Benoit Van Overstraeten; edición de Louise Heavens. Editado en español por Natalia Ramos)