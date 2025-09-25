Justicia francesa condena a expresidente Sarkozy en caso de financiación ilegal libia
La justicia francesa condenó este jueves al expresidente conservador Nicolas Sarkozy por asociación
La justicia francesa condenó este jueves al expresidente conservador Nicolas Sarkozy por asociación ilícita en el caso de la financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 por Libia, aunque lo absolvió del cargo de corrupción.
La presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, explicó que Sarkozy, de 70 años, es culpable de haber "permitido a sus colaboradores cercanos (...) actuar con el fin de obtener apoyos financieros".
El exmandatario, que está acompañado en el tribunal de París por su esposa, la modelo y actriz Carla Bruni-Sarkozy, conocerá al final de la audiencia la pena impuesta. La fiscalía había pedido siete años de prisión.
