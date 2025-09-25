LA NACION

Justicia francesa condena a expresidente Sarkozy en caso de financiación ilegal libia

La justicia francesa condenó este jueves al expresidente conservador Nicolas Sarkozy por asociación

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Justicia francesa condena a expresidente Sarkozy en caso de financiación ilegal libia
Justicia francesa condena a expresidente Sarkozy en caso de financiación ilegal libia

La justicia francesa condenó este jueves al expresidente conservador Nicolas Sarkozy por asociación ilícita en el caso de la financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 por Libia, aunque lo absolvió del cargo de corrupción.

La presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, explicó que Sarkozy, de 70 años, es culpable de haber "permitido a sus colaboradores cercanos (...) actuar con el fin de obtener apoyos financieros".

El exmandatario, que está acompañado en el tribunal de París por su esposa, la modelo y actriz Carla Bruni-Sarkozy, conocerá al final de la audiencia la pena impuesta. La fiscalía había pedido siete años de prisión.

ng-edy/tjc/avl

LA NACION
Más leídas
  1. Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres chicas que fueron encontrados muertas en Florencio Varela
    1

    Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres chicas que fueron encontrados muertas en Florencio Varela

  2. Fuerte cruce entre Alejandro Bercovich y Lucas Llach por el apoyo de Estados Unidos
    2

    Fuerte cruce entre Alejandro Bercovich y Lucas Llach por el apoyo de Estados Unidos

  3. ¿Las pastillas anticonceptivas pueden provocar hemorragias intensas?
    3

    Tras la internación de Luciana Geuna. ¿Las pastillas anticonceptivas pueden provocar hemorragias intensas?

  4. Misterio y sospechas en Venezuela por un jet privado que se estrelló en el principal aeropuerto
    4

    Se estrelló un jet privado en el principal aeropuerto de Venezuela: misterio y sospechas sobre sus ocupantes

Cargando banners ...