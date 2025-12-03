Justicia francesa no frena proceso electoral de la FIA pero ordena examen posterior

El tribunal judicial de París no suspendió la celebración de las elecciones presidenciales de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), previstas el 12 de diciembre, pero ordenó este miércoles un juicio para examinar el proceso electoral.

El juez consideró que las elecciones pueden celebrarse la próxima semana en Tachkent, en Uzbekistán, pero después, los jueces de primera instancia tendrán que estudiar la regularidad del proceso de escrutinio, cuestionado por la suiza Laura Villars, que acudió a la justicia francesa.

La elección del 12 de diciembre de 2025, organizada con un solo candidato, se celebrará como estaba previsto. Su validez, dadas las impugnaciones planteadas, podrá ser examinada, cuestionada o anulada por el tribunal, anunció el abogado de Villars.

La piloto suiza deseaba presentarse a esta elección, al igual que el estadounidense Tim Mayer, excomisario deportivo de la FIA.

El reglamento del escrutinio impone a los candidatos la presentación de una lista que incluya siete vicepresidentes procedentes de las seis regiones del mundo (dos por Europa, y uno por Norteamérica, Sudamérica, Oriente Medio y África del Norte, África y Asia-Oceanía) y salidos de una lista aprobada por la FIA.

Sin embargo, sólo una persona en representación de Sudamérica figura en esa nómina, Fabiana Ecclestone, la mujer de Bernie Ecclestone, el histórico dirigente de la F1. Y ella aceptó figurar en la lista del actual presidente Ben Sulayem, que se presenta a su reelección.

Un tribunal francés ha publicado su decisión este 3 de diciembre y ha confirmado que las elecciones a presidente de la FIA se podrán celebrar el 12 de diciembre durante la asamblea general de la FIA, comentó por su parte a la AFP un portavoz de la FIA.

La FIA se mantiene concentrada en esta asamblea general y conversa con sus miembros sobre las problemáticas importantes ligadas a deportes mecánicos, además de a la movilidad automóvil, añadió.

Antiguo piloto de rallies, Mohamed Ben Sulayem sucedió a finales de 2021 al francés Jean Todt. Su primer mandato fue tormentoso.

Vivió un enfrentamiento con los pilotos de F1 y de rallies por haber impuesto elevadas multas en caso de uso de palabras groseras durante las retransmisiones televisivas. Ante la oleada de protestas que suscitó esa medida, finalmente redujo a la mitad la cuantía de las sanciones.

