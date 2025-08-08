Justicia investiga oficina de fiscal de NY

La investigación se centra en si la oficina de James causó una privación de derechos legales bajo el color de la ley a través de sus demandas civiles contra Trump y sus negocios, así como contra la Asociación Nacional del Rifle (NRA), dijeron las fuentes. La investigación se está ejecutando en la Oficina del Fiscal del Distrito Norte de Nueva York, dijeron dos de estas fuentes.

En respuesta a una investigación de NBC News, un portavoz de la oficina de la fiscalía general (AG) dijo: "Cualquier arma del sistema de justicia debería molestar a todos los estadounidenses. Respaldamos firmemente nuestro exitoso litigio contra la Organización Trump y la Asociación Nacional del Rifle, y continuaremos defendiendo los derechos de los neoyorquinos".

James, demócrata, demandó con éxito a Trump y a su empresa por lo que su oficina dijo que eran tergiversaciones fraudulentas de su patrimonio y estados financieros. Un juez otorgó a la oficina de James más de US$300 millones en una multa por descargo, pero el caso está siendo apelado.

La oficina de James también demandó a la NRA y a su liderazgo con resultados mixtos. La fiscal general había solicitado la disolución de la NRA en lo que comúnmente se conoce como la "pena de muerte" corporativa, pero un juez anuló esas reclamaciones.

En 2024, la oficina de James ganó su caso de fraude civil contra el antiguo jefe de la NRA, Wayne LaPierre, con un jurado que lo condenó por desviar millones de dólares del grupo de armas para su propio estilo de vida personal.

No está claro de inmediato qué tan lejos está la investigación del Departamento de Justicia sobre la oficina de James y qué pruebas, si las hay, ha reunido el Departamento de Justicia en la investigación.

La investigación es al menos la segunda de la administración Trump que involucra a James. A principios de este año, funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI abrieron una investigación criminal federal sobre las acusaciones de que James hizo afirmaciones falsas en las solicitudes de hipotecas.

Su abogada, Abbe Lowell, describió los documentos como errores en una carta de abril a Estados Unidos. La Fiscal General Pam Bondi, y dijo que había cartas y formularios contemporáneos que James presentó que tenían la información correcta.

Además de su caso de fraude contra Trump y sus empresas, James y su oficina han lanzado una serie de desafíos legales exitosos a la agenda de su administración, que se remontan a su primer mandato en el cargo. (ANSA).