Justicia: México cierra una era en el Poder Judicial

El pasado 19 de agosto sesionó por última vez el máximo tribunal, que a su vez nació de la decisión en 1995 del entonces presidente Ernesto Zedillo que, bajo la presión de una fuerte crisis financiera que condujo a la quiebra del sistema bancario y la devaluación del peso, disolvió ese cuerpo colegiado y redujo sus miembros de 25 a solo once.

La nueva corte constitucional tendrá ahora solo 9 miembros, que ejercerán su cargo por 12 años sin posibilidad de reelección y será presidida por segunda vez en la historia por un indígena del estado sureño de Oaxaca, Hugo Aguilar Ortíz.

Algunos críticos estiman que la nueva corte, que asume el próximo 1 de septiembre, será menos independiente que en el pasado, pero otros consideran que siempre estuvo sujeta a los vaivenes del poder y obedeciendo a grupos influyentes de empresarios o el gobierno.

El académico y activista Sergio Aguayo, experto en procesos políticos, considera que "era urgente una reforma integral" pero "no hay manera de creer que los jueces de Morena", es decir, cercanos al gobernante Movimiento de Regeneración Nacional, o de otros partidos, "serán mejores".

Aguayo cita un estudio del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, uno de los más influyentes centros de pensamiento del país, el cual indicó que durante 30 años de existencia la Corte abordó unos 5000 asuntos en tres décadas de existencia.

El análisis concluyó que el organismo no dio "seguimiento a sus casos" y que los jueces se las arreglaron para "eternizar las soluciones" cuando así convenía "a las redes de poder" del oficialismo y la oposición.

El experto dijo haber sido también víctima de "las corrupciones, tráfico de influencias y burocratismo" de los tribunales, luego que el ex gobernador del estado norteño de Coahuila, Humberto Moreira, lo demandó por "daño moral" por un artículo periodístico, aunque logró ser exonerado, pero aún el caso no está cerrado.

"Sigo atrapado en el Poder Judicial mientras Moreira inyecte dinero a la eternización del caso", afirmó y se preguntó si "serán mejores los jueces" surgidos de la elección pasada.

Javier Martín Reyes, experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que existe un ambiente de "incertidumbre" sobre el futuro desempeño de la Suprema Corte, pero anticipó que "será más débil" que la anterior.

Después de 30 años, "el balance es de claroscuros: aunque en algunos momentos actuó como contrapeso, la justicia sigue siendo una ficción para amplios sectores de la población", afirmó el especialista a la emisora W Radio en torno al desempeño del órgano que desaparece.

"La Corte enfrenta un cambio estructural con la desaparición de sus salas y una reducción de facultades que, junto con el ambiente político actual, dificultarán su independencia", pero pidió darle "el beneficio de la duda".

Los críticos de la reforma consideran que los nuevos jueces surgido del voto popular, son "producto de un experimento institucional" al cual calificaron de "kafkiano".

