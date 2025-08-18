Justicia multa a aerolínea australiana Qantas por despidos en pandemia

Una corte australiana impuso el lunes una multa de US$59 millones a la aerolínea nacional Qantas por despedir ilegalmente a 1800 funcionarios durante la pandemia del Covid-19.

El juez federal Michael Lee dijo esperar que la multa sirva como un "verdadero disuasivo" para otras grandes empresas que buscan incurrir en "conductas ilícitas porque las recompensas pueden superar las desventajas".

La multa puso fin a una disputa legal de cinco años y se suma a la compensación millonaria que Qantas prometió el año pasado a los trabajadores despedidos.

La aerolínea ha buscado reparar su reputación tras el fuerte incremento en el costo de sus billetes, los reclamos de mal servicio y la venta asientos en vuelos cancelados.