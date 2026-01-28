Justicia ordena a Países Bajos mejorar protección de su isla caribeña Bonaire frente a cambio climático

Un tribunal neerlandés concluyó este miércoles que Países Bajos no hace lo suficiente para proteger del cambio climático a los habitantes de la isla caribeña de Bonaire, parte de su territorio.

Habitantes de esa isla, situada frente a las costas de Venezuela, se asociaron a la oenegé Greenpeace para llevar ante la justicia al Estado neerlandés y exigir medidas concretas contra el aumento del nivel del mar.

"El gobierno neerlandés no hace lo suficiente para proteger a los habitantes de Bonaire del cambio climático y de sus consecuencias", declaró el tribunal de La Haya.

En el fallo, la corte señala que los residentes de esa isla reciben un "trato distinto a los habitantes de Países Bajos europeos".

Además, da al Estado un plazo de 18 meses para fijar "objetivos claros y vinculantes (...) en materia de reducción de gases de efecto invernadero" y le ordena "elaborar un plan de adaptación que incluya a Bonaire y que sea aplicable en 2030".

- Sentencia "histórica" -

Marieke Vellekoop, directora de Greenpeace Países Bajos, lo considera "una victoria verdaderamente histórica".

Para la organización, este proceso "podría sentar un precedente de importancia mundial" pues representa el primer caso importante desde que la Corte Internacional de Justicia emitiera en julio un dictamen consultivo que señala que los Estados que falten a sus obligaciones en materia climática cometen un acto "ilícito", declaró a AFP.

Los denunciantes se basan en un estudio de la Universidad Libre de Ámsterdam para asegurar que el mar podría tragarse antes de que termine este siglo hasta una quinta parte de la superficie de Bonaire, excolonia neerlandesa donde viven unas 27.000 personas.

"El cambio climático no es una amenaza lejana para nosotros", dijo durante una de las audiencias, el año pasado, un vecino de Bonaire, Onnie Emerenciana.

"Donde solíamos trabajar, jugar, caminar o pescar durante el día ahora el calor suele ser insoportable", añadió entonces.

Países Bajos es conocido por aplicar medidas de protección contra la subida de las aguas, basadas principalmente en un sistema de barreras y diques.

Pero los activistas argumentan que no proporciona la misma protección para sus territorios de ultramar, como Bonaire.

Habían pedido un plan para Bonaire para abril de 2027 y que los Países Bajos redujera las emisiones de CO2 a cero para 2040 en lugar de 2050, como se acordó a nivel de la Unión Europea.

El gobierno neerlandés estima que las autoridades locales son las encargadas de desarrollar un plan para contrarrestar los estragos del cambio climático.

Los climas en Europa y el Caribe no son los mismos, recuerda el tribunal en su fallo.

"No hay una buena razón por la cual las medidas para los habitantes de Bonaire, que se verán afectados por el cambio climático antes y de manera más severa, deban tomarse más tarde y de forma menos sistemática que para la parte europea de Países Bajos", añadió.

El uso de los tribunales para los litigios climáticos ha aumentado en la última década.

Los demandantes argumentan que un número relativamente pequeño de países contaminadores tiene una responsabilidad histórica por las pérdidas causadas por sequías, tormentas y otros fenómenos extremos impulsados por el clima.