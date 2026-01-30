Justicia panameña anula concesión portuaria a empresa hongkonesa que opera en el canal

La Corte Suprema panameña anuló este jueves la concesión mediante la cual una compañía hongkonesa opera dos puertos en el canal de Panamá, anunció el tribunal, tras amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recuperar la vía alegando que está controlada por China

El pleno de la Corte declaró "inconstitucionales" las leyes mediante las cuales la compañía Hutchison Holdings opera dos puertos en la ruta panameña, según un comunicado del alto tribunal.

La nulidad del contrato había sido solicitada por la Contraloría panameña, que el año pasado presentó dos demandas al considerar que la concesión era "inconstitucional" y se habían generado irregularidades.

Las querellas se produjeron en medio de las presiones de Trump, quien ha amenazado en reiteradas ocasiones con recuperar la vía marítima bajo la acusación de que Pekín la controla a través de los puertos de la compañía hongkonesa.

La empresa Hutchison Holdings opera desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en sendas entradas de la ruta marítima.

En 2021, la concesión fue renovada por otros 25 años.