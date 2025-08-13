Justicia: Perú promulga amnistía por crímenes de militares

"Hoy, con la promulgación de esta ley de amnistía, el gobierno rinde homenaje a los grupos militares y de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia", declaró Boluarte durante una ceremonia en el palacio de gobierno.

La iniciativa del gobierno avanzó a pesar de las fuertes críticas de organizaciones no gubernamentales que aún reclaman justicia por los crímenes perpetrados, y a pesar de la intimación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había ordenado el pasado 24 de julio al gobierno peruano suspender "inmediatamente" el proceso legislativo.

Un llamado a frenar la ley también había llegado de expertos de las Naciones Unidas, quienes subrayaban que los estándares internacionales prohíben la amnistía para delitos graves.

Durante el conflicto armado, las fuerzas de seguridad peruanas cometieron graves abusos, muchos de los cuales constituyen crímenes de guerra, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violencias sexuales y otras graves violaciones de los derechos humanos.

Según datos de la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, entre 1980 y 2000, aproximadamente 70.000 personas fueron asesinadas y más de 20.000 desaparecieron.

