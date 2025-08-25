Justicia pide revisar cárcel preventiva opositores

La orden del TSJ, emitida este lunes, se dirige a todas las autoridades jurisdiccionales para que revisen los casos de los principales presos políticos: el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el exdirigente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari; y la expresidenta Jeanine Añez.

La decisión del máximo tribunal, que se produce tras el reciente fracaso electoral del Movimiento al Socialismo (MAS), generó un intenso debate sobre la equidad en el sistema judicial boliviano.

La medida fue criticada por ser aparentemente discriminatoria, dado que aproximadamente 20.000 de los 33.000 internos en las cárceles bolivianas se encuentran en detención preventiva sin avances en sus procesos judiciales.

Miles de detenidos salieron a las calles, exigiendo el mismo trato que se les otorga a los líderes políticos.

"Igualdad de derechos, igualdad de derechos", gritaban los prisioneros del penal de San Pedro, mientras que en Trinidad, un delegado expresó su frustración por la "discriminación" de las autoridades judiciales hacia aquellos que llevan años esperando un juicio.

El expresidente interino, Eduardo Rodríguez Veltzé, y el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, coincidieron en que la revisión de plazos debería aplicarse de manera universal.

Según datos oficiales, el 58,2% de los 33.275 privados de libertad en Bolivia están en detención preventiva, lo que subraya la crisis en el sistema penitenciario.

La situación de Camacho, Pumari y Añez es emblemática de una narrativa política que el gobierno del MAS utilizó para justificar su detención, acusándolos de ser responsables de la crisis que llevó a la salida de Evo Morales en 2019.

Mientras tanto, la expectativa por su posible liberación creció entre sus simpatizantes, quienes ven en estas audiencias un símbolo de una nueva etapa política en el país.

Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, ha estado detenido desde diciembre de 2022, acusado de sedición. Pumari, exdirigente cívico de Potosí, se encuentra en prisión desde diciembre de 2021, mientras que Añez se encuentra en la cárcel desde marzo de 2021, enfrentando cargos relacionados con un supuesto golpe de Estado en 2019.

La audiencia de revisión de las detenciones, que estaba programada para las 14 horas (17 GMT), iba a realizarse en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se espera una fuerte presencia policial. (ANSA).