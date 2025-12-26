Justicia rusa condena a líder de un partido de extrema izquierda a seis años de prisión

La justicia rusa condenó a Serguéi Udaltsov, líder de un partido de extrema izquierda, a seis años de prisión por "justificación del terrorismo", informaron el jueves medios locales.

Moscú ha intensificado la represión contra la oposición y la libertad de expresión desde que lanzó su ofensiva en Ucrania en 2022 y acusa regularmente de ese delito a cualquiera que considere que no sigue la línea oficial.

En prisión preventiva desde enero de 2024, Udaltsov apelará la sentencia y anunció que iniciará una huelga de hambre, según la agencia de noticias rusa Interfax.

"Udaltsov ha sido condenado a seis años de prisión", anunció el juez, de acuerdo con la misma agencia. El político de 48 años cumplirá su condena en una penitenciaría de alta seguridad.

La fiscalía había solicitado una pena de siete años, mientras que la defensa argumentaba que debía ser absuelto.

Las acusaciones exactas en el caso de Udaltsov son confidenciales, pero él mismo declaró en una vista previa que se le señala de expresar su apoyo en internet a activistas marxistas acusados de organizar un grupo "terrorista" en la ciudad de Ufa, en el centro de Rusia.

Udaltsov fue uno de los líderes de la oposición que habló en las protestas masivas contra la reelección del presidente Vladimir Putin en 2012. Fue encarcelado en 2014 por organizar "disturbios masivos" y pasó entonces tres años en prisión.

El partido que dirige, Frente de Izquierdas, defiende una ideología comunista y admira al dictador soviético Josef Stalin y al período soviético.

Sin embargo, el político ha expresado públicamente su apoyo a la ofensiva de Moscú en Ucrania y dijo que se opone al presidente ruso, Vladimir Putin, desde una postura patriótica.