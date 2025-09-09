Justicia tailandesa ordena que el ex primer ministro Thaksin cumpla un año de prisión

El Tribunal Supremo de Tailandia dictaminó este martes que el ex primer ministro Thaksin Shinawatra debe ser encarcelado durante un año por no haber cumplido correctamente su condena por corrupción y abuso de poder a su regreso al país en 2023.

Sentenciado a ocho años de cárcel, el exlíder político de 76 años solo pasó seis meses detenido, en un hospital. Se benefició de un indulto real que redujo su pena a un año de prisión antes de ser liberado en febrero de 2024 por su edad.

"Enviarlo al hospital no fue legal, el acusado sabe que su enfermedad no era un asunto urgente y permanecer en el hospital no puede considerarse como una pena de prisión", según el fallo leído en voz alta por un juez.

El tribunal emitirá "una orden de encarcelamiento" y funcionarios penitenciarios de Bangkok se encargarán de "su traslado", dice el dictamen.

Thaksin permanece "de buen ánimo", dijo su hija tras la decisión.

tp/jts/tc/arm/ag