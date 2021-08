Justin bieber y megan thee stallion, principales nominados a premios vma de mtv

LOS ÁNGELES, 11 ago (Reuters) - La estrella del pop Justin Bieber y la rapera Megan Thee Stallion obtuvieron la mayor cantidad de nominaciones para los MTV Video Music Awards de este año, dijeron los organizadores el miércoles antes de la ceremonia del próximo mes que dará la bienvenida a los fanáticos como parte de una audiencia en vivo.

El cantante canadiense Bieber recibió siete nominaciones, incluyendo artista del año, mejor canción pop por "Peaches" y video del año por "Popstar", su colaboración con DJ Khaled y Drake.

Competirá por el artista del año con Megan Thee Stallion, quien obtuvo seis nominaciones, incluida una por "WAP", el video con la rapera Cardi B.

Otros aspirantes al mejor artista del año son Ariana Grande, Doja Cat, la debutante Olivia Rodrigo y Taylor Swift.

Los nominados al video del año incluyen "Kiss Me More" de Doja Cat, "Bad Habits" de Ed Sheeran, "Montero (Call Me By Your Name)" de Lil Nas X y "Save Your Tears" de The Weeknd.

El año pasado, los premios VMA se filmaron sin una audiencia en vivo y con la mayoría de las actuaciones grabadas con anticipación, debido a las pautas de salud por la pandemia del COVID-19.

La ceremonia de este año tendrá lugar el 12 de septiembre en el Barclays Center de Nueva York. Los ganadores son elegidos por los fanáticos que votan en línea. (Reporte de Lisa Richwine; editado por Juana Casas)

Reuters